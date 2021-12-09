Іноземця засуджено до 9 років ув’язнення за контрабанду 221 кг героїну до ЄС

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Туреччини за придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабанду партії героїну в особливо великих розмірах в складі злочинного угруповання (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України).

У суді прокурор довів, що обвинувачений налагодив канал постачання наркотиків на територію ЄС. Під виглядом будівельних матеріалів іноземець планував переміщувати попередньо придбаний героїн, приховуючи його між склеєними листами фанери. Для цього найняв перевізника, якому не повідомив про фактичний вміст вантажу. Обвинувачений діяв у складі організованої злочинної групи, куди входили ще двоє іноземців, особи яких наразі не встановлено.

У листопаді 2019 року співробітники митного поста «Ужгород» в автомобілі з будматеріалами виявили приховану контрабанду – у 188 листах фанери містилися 376 пакетів із героїном. Експертом встановлено, що маса наркотиків – понад 221 кг.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Наразі прокуратура готується оскаржити м’якість вироку суду, наполягаючи на позбавленні волі особи на 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Офіс Генпрокурора