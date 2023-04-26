Інспектора Київської митниці підозрюєть у безпідставному нульовому розмитненні товару, що завдало збитки бюджету майже на ₴110 тис.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору митного поста «Спеціалізований» Київської митниці за фактами зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець пропустив на митну територію України вимірювачі швидкості TruCam ІІ незаконно оформивши їм нульове розмитнення.

Підозрюваний не вніс зміни до митної документації, в якій приватний підприємець визначив невірний код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це дало змогу підприємцю завезти товар без сплати жодних митних платежів.

Внаслідок дій митника держава недоотримала майже 110 тис. грн.

До суду скеровані клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура