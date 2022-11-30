Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні понад ₴1,5 млн. на продажі неіснуючих товарів

Правопорушники створювали у соцмережах фейкові інтернет-магазини. За товари просили передплату, однак своїх зобов’язань надалі не виконували. У такий спосіб вони привласнили гроші більше 200 громадян. Зловмисникам оголосили про підозру.

Схему шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням ГУНП Дніпропетровщини.

Троє фігурантів, мешканці Новомосковська та Запоріжжя, створювали у соцмережах сторінки, де пропонували виготовлення під замовлення меблів для салонів краси. Головною умовою була передплата. Однак, отримавши гроші клієнтів, зловмисники їх блокували та не виходили на зв’язок.

Для протиправної діяльності вони постійно створювали нові сторінки, адже ошукані громадяни надсилали скарги для блокування фейкових магазинів.

Загальна аудиторія їхніх акаунтів становила близько 100 тисяч підписників.

Встановлено, що зловмисники привласнили гроші більше 200 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 1,5 мільйона гривень.

За місцями проживання фігурантів працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі. До проведення обшуків також було залучено бійців полку поліції особливого призначення поліції Дніпропетровщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Двом фігурантам вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри третьому учаснику шахрайської схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України