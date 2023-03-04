Кіберполіція викрила зловмисників, які привласнили мільйон гривень із рахунків, представляючись працівниками банків

Двоє чоловіків у телефонних розмовах запевняли громадян, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні особи. «Для захисту» просили назвати всі банківські дані, а отримавши їх – привласнювали гроші потерпілих. Загальна сума збитків становить близько мільйона гривень.

Незаконну схему «провернули» двоє друзів: вони телефонували громадянам, видаючи себе за представників банку, і переконували, що доступ до їх рахунків отримали шахраї. Аби зберегти гроші і заблокувати підозрілі операції, зловмисники випитувалии номер, CVV-код, PIN-код картки та термін дії.

Ці відомості фігуранти «прив’язували» до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, знімали готівку у банкоматах. Для цього у потерпілих вони також запитували код-підтвердження.

За попередніми підрахунками, зловмисники ошукали близько 60 громадян, переважно старшого віку. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, більше 30 банківських карток, SIM-карти і флеш-накопичувачі. До проведення слідчих дій також залучили співробітників батальйону поліції особливого призначення.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція України