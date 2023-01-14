У Львові неповнолітній видурював у людей гроші, продаючи неіснуючих цуценят

Підозрюваного у шахрайстві 17-річного львів’янина викрили слідчі Львівського районного управління поліції № 2 спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисник створив та адміністрував сайт у мережі Інтернет, де розміщував оголошення про продаж цуценят популярної породи «Коргі», хоча в наявності песиків у нього не було. Хлопець отримував від клієнтів грошові кошти у якості завдатку, після чого припиняв спілкування з ними, а гроші привласнював.

Поліцейські задокументували чотири факти притиправної діяльності зловмисника. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області