Кіровоградщина: чергове викриття хабарництва у закладах вищої освіти

На вимаганні неправомірної вигоди викрито одного із заступників ректора Донецького національного медичного університету, який, використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду від іноземних студентів за зарахування останніх до вказаного закладу вищої освіти.

За даними слідства, керівництво навчального закладу на системній основі налагодило злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від іноземних студентів. Так, було встановлено розцінки у 200 доларів США за переведення до навчального закладу та 800 доларів США – за складання академічної різниці. Окрім цього, студенти офіційно сплачували кошти за освітні послуги на рахунок державного університету.

Викриття відбулося безпосередньо при передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 37 тис гривень.

Наразі заступнику ректора повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано судом міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні – УСБУ України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура