Киянина засуджено за смертельне поранення колишньої дружини

Між екс-подружжям виник конфлікт на ґрунті відмови жінки у продажі спільної квартири. За скоєне 54-річного чоловіка засуджено до дев’яти років шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що подія трапилась влітку 2019 року на вулиці Каунаській. До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ножове поранення 55-річної жінки у квартирі у Дніпровському районі.

Правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виник словесний конфлікт, спричинений ревнощами чоловіка та небажанням жінки здійснювати продаж квартири. Під час сварки фігурант схопив кухонного ножа та вдарив колишню дружину у груди. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілої. Працівниками поліції затримали чоловіка через кілька годин після скоєння злочину.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження, яке було розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєнні тяжкого злочину та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років шести місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва