Київські оперативники затримали дует зловмисників, які обкрадали пенсіонерів

Під приводом перевірки лічильників зловмисники потрапляли до квартир та користуючись неуважністю власників помешкання викрадали їх заощадження. За скоєне їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Подія сталася на бульварі Кольцова у Святошинському районі столиці. До поліції звернувся 90-річний киянин, який повідомив, що з квартири у ного зникли грошові кошти у сумі 1 400 гривень. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу району та патрульних поліцейських.

В ході спілкування потерпілий розповів, що напередодні до нього приходили хлопець та дівчина, які представилися працівниками водоканалу та перевіряли лічильники. Згодом власник вигнав їх із квартири, адже останні підозріло себе поводили. Повернувшись до кімнати, чоловік зрозумів, що його обікрали.

Зі слів начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишева, заявник надав детальний опис ймовірних підозрюваних, що допомогло швидко їх розшукати:

«Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку неподалік відпрацьовували територію Святошинського району та помітили громадян, які за зовнішнім описом підпадали під орієнтування. Зловмисники сіли до автомобіля та намагалися втекти, однак останніх зупинили для перевірки. Під час поверхневого огляду у порушників виявили викрадені грошові кошти. 18-річну дівчину та її 16-річного спільника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

В ході досудового розслідування розпочатого в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, слідчі встановили причетність затриманих до аналогічного злочину на вулиці Гната Юри. Зловмисники в такий же спосіб викрали у пенсіонерки 500 гривень.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину та суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва