Один назбирав арсенал, а другий його обікрав: на Житомирщині двох чоловіків викрили у незаконному поводженні зі зброєю (фото)

Під час перевірки інформації щодо причетності жителя Радомишльської громади до крадіжки, оперативники виявили в його оселі зброю та боєприпаси. 24-річний чоловік визнав, що нещодавно знайшов це все в покинутому сусідському будинку.

Слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління вилучили у нього порохові заряди, тротилові шашки, десяток гранат з підривачами, кулемет, автомат, гвинтівку, а також понад сім сотень набоїв різного калібру.

Водночас поліцейські встановили власника домоволодіння, з якого, за словами молодика, він викрав арсенал. Ним виявився 41-річний житель Коростенського району. Чоловік зізнався, що зброю та боєприпаси знайшов на Київщині, де побував одразу ж після деокупації регіону.

Частину знайденого він заховав у будинку в Радомишльській громаді, де нині ніхто не проживає. Решту – закопав у лісі неподалік села. У вказаному ним місці правоохоронці виявили 2 кулемета, протитанкову міну, запалювальні та протитанкові постріли, гранати, понад сім тисяч набоїв та інші комплектуючі зброї.

Усе виявлене було вилучене та скероване для проведення відповідних експертних досліджень.

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Триває встановлення всіх обставин. Відомо, що молодший з фігурантів раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За зазначені протиправні діяння причетним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Водночас поліцейські зазначають: бойовій зброї, боєприпасам та вибухівці не місце на мирній землі. У разі виявлення таких предметів необхідно обмежити доступ до них інших осіб та негайно сповістити поліцію, рятувальників чи органи місцевої влади. Так можна убезпечити себе та оточуючих він трагічних наслідків необережного поводження зі зброєю.

Житомирське районне управління поліції