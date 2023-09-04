Колаборантка-бухгалтер нараховувала заробітну плату співробітникам окупаційного підприємства в Куп’янську

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що після захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка влаштувалась на роботу до загарбників. Жінка добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «ГП «Купянское лесное хозяйство», створеному на матеріально-технічній базі українського державного підприємства.



Колаборантка займалась нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам підприємства.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури