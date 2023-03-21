Колаборанту, який готувався зустрічати окупантів з російським гімном, оголосили про підозру

Проросійськи налаштованого громадянина прикордонники виявили на в’їзді до столиці.

За результатами обшуків прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» спільно зі співробітниками Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в помешканні уродженця Горлівки виявили російські сухпайки, російську військову форму, а в мобільному телефоні та комп’ютері – пропагандистські матеріали.

У переписці колаборант зазначав, що з рідними вчить гімн окупантів.

Він також писав: «паспорт с тризубцем прибью на память в туалете», «Жду когда меня СБУ начнет прессовать. Думаю, не успеет. Устанут пылью давиться»…

Днями за результатами криміналістичної експертизи чоловіку 1981 року народження вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-2 КК України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників».

Особі загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

ДПСУ