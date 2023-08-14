Колишнього генерала СБУ Шайтанова засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду

На основі доказової бази, зібраної Службою безпеки України, суд виніс обвинувальний вирок колишньому співробітнику СБУ генерал-майору Валерію Шайтанову. Його визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів та встановлено покарання – 12 років позбавлення волі.

Таке рішення прийняв сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва.

Зокрема, Шайтанова засуджено за злочини, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Розгляд справи тривав із жовтня 2020 року, після того як СБУ скерувала обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні до суду.

Слідство встановило, що посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника фсб рф Ігоря Єгорова. Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Також було встановлено, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.

Служба безпеки України