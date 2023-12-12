Конфлікт в одеському ТЦ: одного чоловіка забрала «швидка», другого – поліція

Зловмисник вдарив потерпілого кулаком по голові так, що той опинився в реанімації. Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Подія сталася ввечері на вулиці Генуезькій. Про це поліції повідомили з лікарні, куди доставили непритомного одесита з забоями головного мозку і колінного суглоба, переломами склепіння і основи черепа, травматичними субдуральним і субарахноїдальним крововиливами. Наразі потерпілий у реанімації бореться за своє життя.

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Поліцейські встановили, що нетверезий відвідувач супермаркету вирішив пожартувати та штовхнув незнайомця, який знімав гроші у банкоматі. Розлючений чоловік наздогнав свого кривдника на вулиці і вдарив його по голові з такою силою, що той впав на землю і знепритомнів. Правопорушник втік в невідомому напрямку, а постраждалого виявили перехожі, які і викликали йому «швидку».

В ході проведення слідчо-розшукових заходів оперативники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 за сприяння співробітників управлінь кримінального аналізу та карного розшуку ГУНП в Одеській області оперативно встановили особу правопорушника і наступного дня затримали його.

«На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Підозрюваний нині знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці призначили низку експертиз, слідство триває», – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Вадим Кулібаба.

Одеське районне управління поліції № 1