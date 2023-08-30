КОРД затримав полтавського інстаграм-блогера, який плював у військових-ветеранів

У центрі Полтави правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових. Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу

Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу «Дім кави» правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Судячи з фотографії із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми.

Роман Заволока з розбитим обличчям після затримання

Як стало відомо ІВ «Полтавщина» це було спільне затримання спецпідрозділу поліції «КОРД» і СБУ.

Роман Заволока веде блог на своєму каналі @news.plt_ua. Ще донедавна він працював тренером із фітнесу, а зараз ходить по вулицях Полтави й коментує різні події: покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо. Крім всього іншого Роман Заволока сам підходив до працівників ТЦК на вулиці Соборності та ображав їх називаючи «чайками» та «гусями».

Найнахабніший вчинок стався між Сонячним і Петровським парком 26 серпня. Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому «Ти придурок, сам попався на крючок». В кінці розмови Роман Закволока плюнув у військового.

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ). За якою статей Роману Заволоці затримали й оголосили підозру, наразі точно невідомо.

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Обурення від поведінки Романа Заволоки вийшло за межі Полтави й стали обговорюваною новиною по всій Україні. У соцмережах люди вимагають покарань і помсти за неповагу до ветеранів російсько-української війни.

В Україні переважна більшість громадян засуджує поведінку Романа Заволоки. Натомість російські Z-канали намагаються розпіарити вчинок полтавця.

До слова, персональну сторінку Романа Заволоки в Instagram заблокувала адміністрація спільноти із приміткою «заборони відносно сексуальних домагань до дорослих».