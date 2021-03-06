Кража «арестантов»: в Николаевской области со склада пропало 960 тонн подсолнечника и 45 тонн проса

В Николаевской области со складов государственного предприятия пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, пропавший товар ранее был арестован и его складировали на территории предприятия в Очакове. Позже подсолнечник и просо отгрузили со складов и вывезли.

3 марта правоохранители провели обыски на предприятии, а также в Запорожье по месту жительства фигурантов дела. Расследуется уголовное производство, начатое по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах»).

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