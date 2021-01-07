Львівщині зловмисник керував автомобілем з прив’язаним до фаркопу собакою

За фактом жорстокого поводження з твариною дізнавачі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, що загрожує 53-річному жителю Новояворівська — до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці вдячні небайдужій жінці, котра, побачивши факт неприпустимого поводження з твариною, не пройшла повз, а зробила усе щоб припинити злочин та привернула до події увагу громадськості. Також поліцейські вдячні мешканцям, які допомогли встановити особу зловмисника.

6 січня під час моніторингу соціальних мереж співробітники Яворівського відділу поліції виявили публікацію про те, що невідомий чоловік керував автомобілем «Опель», до фаркопу якого був прив’язаний собака. У публікації було вказано, що подія сталась на автодорозі між селами Старичі та Шкло, при цьому тварина була травмована.

До встановлення обставин були залучені співробітники служб та підрозділів територіального підрозділу поліції. Правоохоронці опитали авторку посту та встановили особу зловмисника — жителя міста Новояворівськ віком 53 роки.

За фактом співробітники сектору дізнання Яворівського відділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Собаці надано медичну допомогу, загрози його життю немає.

Відділ комунікації поліції Львівської області