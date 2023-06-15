Мешканця Стрийщини притягнуто до кримінальної відповідальності за домашнє насильство над матір’ю

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 41-річного мешканця Стрийщини визнано винним у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 220 годин громадських робіт.

Прокурор у суді довів, що засуджений зловживав алкоголем та систематично вчиняв психологічне насильство над своєю матір’ю.

Зокрема, син безпідставно ображав потерпілу, голосно кричав та нецензурно висловлювався у її адресу. Неодноразово чоловік погрожував пенсіонерці фізичною розправою.

Як наслідок, такі протиправні дії фігуранта призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя постраждалої.

Відтак, суд додатково застосував до чоловіка обмежувальний захід – обов’язок пройти програму для кривдників та пробаційну програму протягом двох місяців.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури