Метро на Виноградар: столичні поліцейські провели 14 обшуків за фактом розкрадання бюджетних коштів

За результатами в офісах та місцями проживання причетних до злочину посадовців правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази. Досудове розслідування триває.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури провели 14 санкціоновані обшуки за фактом розкрадання бюджетних коштів в офісних приміщеннях та адресами проживання ймовірно причетних до злочину осіб. У результаті було вилучено документацію та інші речові докази.

Поліцейські встановили, що службові особи одного із акціонерних товариств уклали договори з місцевими столичними органами влади про надання послуг з будівництва метрополітену на Виноградар. Проте насправді роботи не проводились у повному обсязі, а гроші з державного бюджету, виділені на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» у м. Києві, привласнювались.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва