На Берегівщині в результаті бійки між сусідами всіх учасників конфлікту було госпіталізовано

Вчора, 5 липня, на службу «102» надійшло повідомлення про бійку в одному із сіл Берегівського району. Прибувши на місце події співробітники Берегівського районного відділу поліції встановили, що конфлікт відбувся між трьома чоловіками віком 32, 34 та 37 років. Всі вони є сусідами.

Після сутички всі учасники конфлікту сіли в автомобіль ВАЗ, на якому згодом потрапили у ДТП. Наразі відомо, що за кермом автівки перебував 32-річний чоловік. З місця події госпіталізували усіх трьох осіб.

Наразі відомо, що причиною конфлікту стали затяжні не приятельські стосунки між сусідами. В результаті, 34-річному чоловіку двоє інших нанесли тяжкі тілесні ушкодження голови та тулуба.

В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб. На даний момент за вказаною статтею повідомлено про підозру 32 та 37-річному фігурантам. Вони, відповідно до статті 208 КПК України, перебувають у спеціалізованій палаті медзакладу під цілодобовою охороною.

Слідчі продовжують розслідування справи та вивчають доказову базу. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області