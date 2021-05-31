На Білоцерківщині сімейне застілля закінчилося різаниною

У селі Побережка Білоцеківського району поліцейські затримали чоловіка, який вдарив ножем свою співмешканку.

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із посиланням на пресслужбу Національної поліції Київської області.

До поліції зателефонував син потерпілої та повідомив, що в кухні на підлозі виявив скривавлену матір.

Працівники швидкої доставили 43-річну жінку до лікарні Білої Церкви. Її прооперували та діагностували проникаюче ножове поранення лівої поперекової ділянки, різана рана голови.

Поліцейські встановили, що напередодні вночі потерпіла спільно зі своїм 33-річним співмешканцем на кухні вживали алкоголь. Син почув якийсь гуркіт зі сторони кухні, після чого до кімнати забіг чоловік та наказав викликати швидку.

Чоловік розповів, що у них з потерпілою виник конфлікт, після чого він схопив її за горло та штовхнув. Що було далі він не розповідає. Згодом в його крові виявили 1.85 проміле алкоголю.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.