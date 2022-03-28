На Буковині жителю Харківщини повідомили про підозру в підкупі прикордонника

Чоловік призивного віку запропонував гроші працівниці прикордонної служби, щоб безперешкодно перетнути державний кордон.

25 березня співробітники Дністровського районного відділу поліції задокументували факт надання неправомірної вигоди. 43-річний житель села Куп’янськ Харківської області прибув до КПП «Росошани-авто». Перебуваючи в службовому кабінеті міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення чоловік надав працівниці ДПС України 1000 доларів США, за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців суд обрав ухилянту запобіжний захід особисте зобов’язання із забороною виїзду з території Чернівецької області.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області