На Черкащині порушник ПДР та його пасажир відповідатимуть за злісну непокору та напад на поліцейського (відео)

Дії фігурантів кваліфіковані як погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Окрім того, на вказаних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та на водія автівки – за ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.

12 липня о 21.23, здійснюючи патрулювання м. Чигирин, по вулиці Гетьманській працівники поліції помітили автомобіль «Dodge Journey», який рухався з неосвітленим номерним знаком у темну пору доби. За порушення Правил дорожнього руху працівники поліції зупинили транспортний засіб.

Під час оформлення адміністративних матеріалів відносно водія із салону автомобіля вийшов пасажир, який *у присутності малолітньої дитини* почав агресивно поводитися і нецензурно висловлюватися. При цьому на зауваження правоохоронців не реагував. Коли він почав хапати поліцейського за формений одяг, до вчинення протиправних дій долучився і водій автівки.

Зважаючи на це, відповідно до ст. 44, п.п. 1 та 3 ч. 3 ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейські застосовали засіб, споряджений речовинами сльозогінної та дратівливої дії, а також заходи фізичного впливу та кайданки. Під час затримання пасажир вказаного автомобіля наніс тілесні ушкодження поліцейському.

У цей момент на місце події прийшли родичі затриманих. Усі ці події зафіксовані на *відеореєстратор* та нагрудні камери поліцейського.

За даним фактом Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, на вказаних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та на водія автівки – за ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.

Сектор комунікації поліції Черкаської області