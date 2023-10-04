На Чернігівщині судитимуть ОЗГ, яка займалась незаконним видобутком торфу

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань завершили досудове розслідування та передали прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним видобутком торфу. Збитки завдані державі сягають понад 2 млн гривень.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю разом з двома спільниками налагодили незаконний видобуток торфу з родовища на території Ніжинського району. Зловмисники упродовж пів року незаконно видобували корисні копалини. Щоб приховати злочинну діяльність, вони нібито проводили роботи з очищення каналів меліоративної мережі. Видобутий торф вони продавали з метою отримання прибутку і особистого збагачення. У результаті таких дій екологічний збиток державі склав понад 2 мільйони гривень.

Слідчі поліції вручили всім чотирьом учасникам організованої групи підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення), що караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Засновнику і директору товариства також повідомлено про підозри у скоєнні злочину за частиною 2 статті 209 (легалізація доходів отримана злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція завершила досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області