На Днепропетровщине будут судить 21-летнюю девицу, делавшую «закладки» наркотиков и психотропов

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летней девушки, которая делала “закладки” наркотиков и психотропов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Днепропетровской местной прокуратурой № 2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 21-летней гражданки за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт в местах массового пребывания граждан опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере)”, — сообщили в пресс-службе.

Так, по данным следствия, в июне девушка приобрела более 20 г каннабиса и психотропные вещества, оборот которых запрещен — PVP и 5F-MDMB-PICA общей массой около 4 г для дальнейшего сбыта.

“Указанные наркотические средства и психотропные вещества злоумышленница расфасовала в 48 свертках, часть которых спрятала в местах массового пребывания граждан (в клумбах и под заборами), после чего сняла фото с координатами тайника для передачи будущим покупателям”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время судебное разбирательство уголовного производства продолжается.