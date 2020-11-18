На Дніпропетровщині за підозрою у вбивстві односельчанина затримали 36-річного чоловіка

Під час конфлікту нападник сокирою наніс декілька ударів по голові та тулубу потерпілому, після чого побив господаря домоволодіння.

Подія сталася 17 листопада на території приватного домоволодіння у селищі Самарське Петропавлівського району. Як з’ясувалося ввечері в гості до господаря будинку завітав родич, а згодом і сусід. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками стався конфлікт, в ході якого сусід сокирою наніс тілесні ушкодження потерпілому. Після вчинення злочину підозрюваний побив господаря домоволодіння.

На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – сокиру.

Проведеними заходами поліцейські сектору реагування патрульної поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. Ним виявився 36-річний чоловік.

Наразі його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

В той же день слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також за фактом спричинення тілесних ушкоджень господарю домоволодіння слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського ВП