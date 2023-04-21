На Дніпропетровщині викрили двох лікарок-психіатрів у незаконній видачі рецептів на метадон

Лікарки порушили численні накази та інструкції під час видачі рецептів на право отримання лікарських препаратів, що містять наркотичний засіб чи психотропну речовину. Також вони порушили правила зберігання та обліку нарковмісних препаратів.

Злочинну діяльність медичних працівниць викрили поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно зі слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

19 квітня у м. Дніпро за місцями роботи та проживання фігуранток відбулися санкціоновані обшуки, під час яких поліцейські вилучили майже 800 пігулок метадону, печатки лікаря та підприємства, рецептурні бланки, а також журнали обліку наркотичних засобів та рецептурних бланків, медичні картки хворих осіб.

Вилучені речовини направлені на дослідження. За його результатами буде прийнято рішення про вручення фігуранткам повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин),

ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області