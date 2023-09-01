На Дніпропетровщині викрили юну шахрайку, яка збирала кошти нібито на потреби ЗСУ

Під виглядом збору коштів на тепловізор для військових 17-річна дівчина ошукала громадян на майже 50 тисяч гривень.

В одному із популярних месенджерів підозрювана створила допис, де розмістила неправдиву інформацію про нібито збір коштів на потреби ЗСУ. Таким чином дівчина виманювала гроші у небайдужих громадян та витрачала їх на власні потреби.

Під час слідчих заходів правоохоронці Синельниківського районного управління поліції встановили потерпілих із різних куточків країни, які переводили суми від 300 до 3000 гривен.

Вина фігурантки підтверджується зібраними речовими доказами, допитом свідків та іншими слідчими діями.

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою дівчині повідомлено про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області