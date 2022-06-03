На двох українок у напали з ножем у польському місті Нацпольськ, одна загинула

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Напад стався у місті Нацпольськ Мазовецького воєводства. Одного з підозрюваних затримали, він також з України. Про це повідомляє сайт tvn24

 напад з ножем
У п’ятницю, 3 червня, правоохоронці отримали повідомлення, про те, що в Нацпольську «чоловік напав з ножем на двох жінок». Поліція встановила, що до помешкання прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов із машини та напав на жінок у будинку, поранивши їх ножем. Потім нападники поїхали, а сусіди почули крик і повідомили екстрені служби, зазначає телеканал Еспресо.

«Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, інша, віком 29 років, померла, незважаючи на проведені реанімаційні заходи. У квартирі було двоє дітей (віком 2,5 роки і 5 місяців), вони були доставлені на обстеження в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Автомобіль, яким втекли нападники за декілька кілометрів потрапив у ДТП і з’їхав у кювет. Чоловіки покинули авто і втікали пішки. Одного з них затримали поліцейські – він був у нетверезому стані. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.

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