На двох українок у напали з ножем у польському місті Нацпольськ, одна загинула

«Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, інша, віком 29 років, померла, незважаючи на проведені реанімаційні заходи. У квартирі було двоє дітей (віком 2,5 роки і 5 місяців), вони були доставлені на обстеження в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Автомобіль, яким втекли нападники за декілька кілометрів потрапив у ДТП і з’їхав у кювет. Чоловіки покинули авто і втікали пішки. Одного з них затримали поліцейські – він був у нетверезому стані. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.