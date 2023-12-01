Судитимуть сільського голову, який закупив неякісну військову форму для добровольчого формування

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з сільських голів Обухівського району за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2022 році сільська рада та підприємниця уклали договір про закупівлю 320 комплектів зимового військового обмундирування для добровольчого формування територіальної громади.

Розуміючи, що поставлені підприємцем куртки, штани, кофти і головні убори неякісні та не відповідають умовам договору й тендерній документації, обвинувачений прийняв їх та підписав видаткові накладні, перерахувавши кошти з місцевого бюджету.

Під час передачі придбаного обмундирування, військовослужбовці добровольчого формування відмовились його приймати через неналежну якість.

За висновками експертів частина поставленої військової форми не відповідала державним стандартам та не могла використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить майже 2,5 млн. грн.

Досудове розслідування здійснювалось детективами територіального управління БЕБ в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура