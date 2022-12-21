Шахрай ошукав пенсіонерів на суму 55 тисяч гривень на обіцянках по встановленню нових вікон

Зловмисник укладав договори з потерпілими на встановлення нових вікон. Свої послуги пропонував мешканцям Салтівського району. Від шахрайських дій зловмисника постраждали 9 громадян.

Оперативники Харківського РУП № 2 встановили, що чоловік обманом заволодівав грошима громадян під приводом виготовлення та монтажу металопластикових конструкцій. Свою злочинну діяльність він розгорнув на території Салтівського району, який найбільше постраждав під час збройної агресії рф. Своїми жертвами зловмисник обирав самотніх людей похилого віку.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області