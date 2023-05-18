На Харківщині правоохоронці викрили священнослужителя УПЦ (МП), який публічно виправдовував російську збройну агресію

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 36-річний намісник однієї з релігійних громад Української православної церкви (московського патріархату) на території Ізюмського району публічно висловлював свою підтримку діям держави-агресора.

Торік у серпні, під час окупації Ізюмщини, священнослужитель дав інтерв’ю російським пропагандистам, в якому заперечував і виправдовував збройну агресію рф.

У своїй «промові» він називав війну рф проти України «военной операцией». Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській церкві. Крім того, у своєму коментарі підозрюваний дискредитував українських захисників та героїзував російських солдат.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура