Розікрали ₴4,2 млн. на реставрації памʼятки архітектури: на Сумщині судитимуть посадовця та його спільників

Серед обвинувачених — відсторонений від посади начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, керівник товариства, директор будівельної компанії та особа-підприємець, яка здійснювали технічний нагляд.

Задокументували факт привласнення державних коштів оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області спільно зі слідчими Охтирського райвідділу обласної поліції. Як встановили правоохоронці, у 2021 році міська рада уклала з переможцем договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення в місті Охтирка — переплануванням Чоловічої гімназії під новий корпус. У подальшому керівник товариства – генпідрядник — залучив до виконання робіт субпідрядника – будівельну компанію.

Попри те, що частина реставраційних робіт фактично не була проведена, а обсяг і вартість виконаного не відповідали реальним показникам, відповідальна за технічний нагляд особа завірила підписом та печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Тоді ж на підставі поданих документів керівник одного з управлінь міськради перерахував на рахунки генпідрядника майже 9 млн грн.

Відповідно до висновку експертів вказана «схема» призвела до заволодіння 4,2 млн грн державних коштів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно чотирьох фігурантів скеровано до суду. Йдеться про начальника одного з управлінь Охтирської міської ради, який наразі відсторонений з посади, керівника товариства, директора будівельної компанії та особи-підприємця. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім того, дії генпідрядника, який здійснив ряд фінансових операцій із незаконно отриманими коштами, додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили спільно з працівниками обласного УСБУ під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України