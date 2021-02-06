У Львові відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень поліцейським

Зловмиснику – 32-річному львів’янину, за скоєне загрожує до п’яти років позбавлення волі.

6 лютого о 1.30 екіпаж Управління патрульної поліції у Львівській області під час несення служби побачив, що на вулиці Зеленій у Львові невідомі особи влаштували бійку. Патрульні зупинились біля чоловіків, щоб припинити правопорушення. Проте, невідомі на зауваження правоохоронців не реагували, поводились агресивно, один з них спричинив патрульним тілесні ушкодження.

Учасників бійки правоохоронці доставили у Львівське районне управління поліції та встановили їх особи. Ними виявились львів’яни віком 29, 32 та 48 років.

За цим фактом слідчі територіального відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області