На Харківщині затримано співробітника лісництва, який добровільно працював на ворогів під час окупації смт Борова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконому органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками смт Борова старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» вирішив побудувати собі «кар‘єру».

Так, він за пропозицією російських представників добровільно погодився працювати в окупаційному лісгоспі так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

Прислужував ворогам колаборант до деокупації, а потім переховувався від відповідальності та правосуддя.

19 січня правоохоронці затримали його у Куп’янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Харківська обласна прокуратура