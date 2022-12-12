На Херсонщині затримали колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову «голосувати» на псевдореферендумі

Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області.

Зловмисниками виявились колишні представники «виборчих комісій», створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону.

Перебуваючи на «посадах», вони виконували вказівки москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з «приєднання» до рф захоплених районів півдня України.

Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району. Зловмисники особисто закликали людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. У разі забезпечення «явки», ворог обіцяв своїм поплічникам «винагороду» у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.

Крім цього, колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях». У разі відмови зловмисники одразу «зверталися» до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону.

За даними слідства, колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська.

На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Після звільнення району зловмисники намагались «загубитись» по різних населених пунктах. Однак, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України