На Хмельниччині відкрито кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття території єврейського кладовища

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення правопорушення. Якщо підтвердиться факт наруги над могилами або пошкодження надгробків, правоохоронці додатково відкриють кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

У с. Китайгород Кам’янець-Подільського району встановлено факт самовільного захоплення території єврейського кладовища і використання її для сільськогосподарських цілей.

У зв’язку з цим слідчі райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії: здійснюється огляд території, опитуються місцеві жителі, вивчається документація.

Якщо буде встановлено факт наруги над могилами або пошкодження надгробків, слідчі додатково відкриють кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області