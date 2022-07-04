На Хмельниччині затримали водія, який у стані сп’яніння на смерть збив жінку і зник з місця події

Правоохоронці оперативно розшукали 38-річного зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 липня близько 8-ї години ранку в м. Шепетівка.

Місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ 2101», на швидкості збив 87-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу. Після скоєного водій зник з місця події. Потерпіла від отриманих травм загинула.

Керівництвом поліції на території району було введено план «Перехват».

Упродовж години поліцейські розшукали і затримали зловмисника. Перевірка показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили винуватцеві ДТП підозру за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області