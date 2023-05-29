На Хмельниччині судитимуть зловмисника, який скоїв розбійний напад на відділення банку

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Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, подія сталася 5 квітня цього року близько 9-ї ранку у відділенні одного з банків у м. Дунаївці. В приміщення фінансової установи зайшов чоловік у балаклаві та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати зачинити двері та відійти усім відвідувачам від каси.

на хмельниччині перед судом постане зловмисник, який скоїв розбійний напад на відділення банку

Потім розбійник спрямував пістолет на касира і змусив жінку передати йому всі кошти — понад 160 тисяч гривень та 100 євро. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку.

На пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції. Для документування злочину на місце також вирушили фахівці ГУНП в Хмельницькій області.

Отримавши оперативну інформацію, поліцейські офіцери громади зупинили мікроавтобус, на якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась. У салоні поліцейські виявили викрадені грошові кошти, пневматичний пістолет, яким погрожував зловмисник, балаклаву тощо.

Розбійником виявився 48-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свої дії чоловік пояснив тим, що таким чином планував вирішити питання зі своїми фінансовими зобов’язаннями.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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