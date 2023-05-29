На Хмельниччині судитимуть зловмисника, який скоїв розбійний напад на відділення банку

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, подія сталася 5 квітня цього року близько 9-ї ранку у відділенні одного з банків у м. Дунаївці. В приміщення фінансової установи зайшов чоловік у балаклаві та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати зачинити двері та відійти усім відвідувачам від каси.

Потім розбійник спрямував пістолет на касира і змусив жінку передати йому всі кошти — понад 160 тисяч гривень та 100 євро. Забравши пакет із готівкою, нападник поспішно покинув відділення банку та зник у невідомому напрямку.

На пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад місцевого відділку поліції. Для документування злочину на місце також вирушили фахівці ГУНП в Хмельницькій області.

Отримавши оперативну інформацію, поліцейські офіцери громади зупинили мікроавтобус, на якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась. У салоні поліцейські виявили викрадені грошові кошти, пневматичний пістолет, яким погрожував зловмисник, балаклаву тощо.

Розбійником виявився 48-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свої дії чоловік пояснив тим, що таким чином планував вирішити питання зі своїми фінансовими зобов’язаннями.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області