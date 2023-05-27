На Кіровоградщині судили чоловіка, який захопив владу в селі

Знамʼянський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав місцевого жителя винним у самовільному присвоєнні владних повноважень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 травня.

Влітку 2020-го обвинувачений створив орган місцевого самоврядування — «Дмитрівська сільська рада Знам’янського району», проголосивши себе головою.

Під його головуванням проведено 5 сесій «сільської ради». У грудні того року на одній із сесій прийнято Економічний мораторій на блокування та ускладнення підприємницької діяльності українського народу і Ресурсний мораторій на продаж української землі та інших національних багатств українського народу. Ці документи підписали обвинувачений, секретар і пʼять депутатів так званої ради.

Крім того, було створено «комунальне підприємство «Лісництво», якому погоджено використання 8 гектарів землі з правом будівництва. Законній Дмитрівській сільраді направили повідомлення про її ліквідацію.

На YouTube-каналі «За вільну Україну» у розділі «Всеукраїнський Національний Конгрес 21.12.2020» розміщено фото «Підписного листа до Резолюції Урядовчих Зборів громадян українського народу». Із публікації вбачається, що обвинувачений у грудні 2020-го як делегат від Кіровоградської області брав участь в антиконституційному конгресі в Києві разом з іншими особами.

Голова сільради розповіла суду, що обвинувачений приходив і погрожував їй та іншим працівникам, принижуючи їх честь та гідність та вимагаючи звільнити приміщення сільської ради. Чоловік направляв листи від імені Дмитрівської сільської ради на адресу різних Міністерств. Крім того, він неодноразово приводив із собою журналістів і створював дискомфорт працівникам, все записував на відео, створював конфліктні ситуації. Ці події створили напругу в громади і люди письмово бояться звертатися, дзвонять по телефону, шукають захисту і розʼяснення, що це за друга сільська рада.

Секратар самопроголошеної сільради в судовому засіданні розповів, що одного разу від людей дізнався, що будуть збори з приводу того, що їх односельцю (обвинуваченому) перешкоджають у підприємницькій діяльності. На збори прийшло більше 10 людей і говорили, що влада в них погана, тому суспільство може самостійно обрати владу, яка буде захищати їх інтереси. На зборах підготували якесь рішення, на якому свідок поставив свій підпис. Потім люди висунули обвинуваченого на посаду голови, оскільки більше свою кандидатуру ніхто не пропонував, а свідка обрали секретарем. Свідок знав, що є Дмитрівська сільська рада, однак, вважає, що Конституція України не забороняє громадянам створювати інші органи місцевого самоврядування для того, щоб контролювати владу. Створений ними орган повинен був захищати права всіх людей, хто звернувся би за допомогою. Він вважає, що не йшлося про привласнення всього майна та повноважень територіальної громади.

Обвинувачений вину не визнав і сказав, що є громадянином СРСР. На його думку, після прийняття Конституції України не було виконано закон «Про правонаступництво України». Він вважає, що радянська «Дмитрівська сільська рада народних депутатів» була просто перейменована в «Дмитрівська сільська рада». Натомість після 1996 року жителі села мали провести збори і створити сільську раду. Про новостворений орган місцевого самоврядування знає широка аудиторія, інформація була опублікована на загальновідомих каналах, які мають ліцензію на здійснення журналістської діяльності. Але на сьогодні діяльність створеного органу заблоковано, оскільки людей налякали всі ці події і вони відмовилися від займаних посад.

Чоловіка визнали винним і за присвоєння владних повноважень оштрафували на 1700 гривень.

Також він має відшкодувати державі близько 23 тисяч гривень витрат за комʼпютерно-технічні експертизи та експертизи зброї.