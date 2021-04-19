На Київщині судитимуть чиновника Секретаріату Кабміну та його посібника, які погоріли на хабарі у ₴2,5 мільйони

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України та фінансового директора одного з ТОВ за вимагання та отримання хабара від представника суб’єкта підприємницької діяльності (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому минулого року посадовець Секретаріату Кабінету Міністрів України, залучивши директора ТОВ у якості посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 мільйона гривень за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду та відкликання судових позовів до підрядника.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно вказаних осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури