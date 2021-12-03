На Луганщині засуджено родину, у тому числі підлітка, за умисне вбивство, катування та зґвалтування

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Луганської обласної прокуратури у резонансній справі умисного вбивства, катування та зґвалтування людини, у тому числі за участю неповнолітнього, ухвалено обвинувальний вирок.

Родину з міста Сєвєродонецька засуджено за ряд тяжких та особливо тяжких злочинів. Матері призначено максимальне покарання – 10 років позбавлення волі, раніше судимому вітчиму – 13 років позбавлення волі, неповнолітньому – 5 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання.

Відповідно до матеріалів обвинувачення, у червні 2020 року члени родини, зустрівши знайомого біля житлового будинку, звинуватили його в крадіжці майна. Під час конфлікту дорослі та 16-річний підліток по черзі почали бити чоловіка ногами та руками в різні частини тіла, змушуючи зізнатися у скоєнні злочину.

Нападники із залякуванням та погрозами відвели потерпілого до гуртожитку за місцем їх проживання, де продовжили катування. Вони наказали чоловіку лягти на підлогу обличчям донизу, позбавили його можливості пересування, обв’язавши тканинною мотузкою шию, тулуб, руки та ноги.

У подальшому вказані особи із використанням дерев’яної ніжки табурета нанесли потерпілому численні удари по голові, тулубу та ногах, чим спричинили тілесні ушкодження, сильні фізичні та моральні страждання.

Знущання над жертвою продовжилися зґвалтуванням, до якого вдалася жінка.

Після тривалого катування чоловіка, вітчим задушив потерпілого мотузкою. За висновком судово-медичної експертизи, основною причиною смерті потерпілого стала механічна асфіксія – удушення. Всього йому спричинено не менше 100 ударів.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області, оцінивши зібрані в ході досудового розслідування та надані докази, взявши до уваги доводи прокурора у справі, визнав обвинувачених винними у вчиненні інкримінованих злочинів.

Жінку визнано винною у катуванні, незаконному позбавленні волі людини, зґвалтуванні, втягнення неповнолітніх у протиправні діяльність ( ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.152, ч. 2 ст. 304 КК України), вітчима – у катуванні, незаконному позбавленні волі людини, зґвалтуванні та умисному вбивстві (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 115 КК України), неповнолітнього – у катуванні та незаконному позбавленні волі людини ( ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури