На Львівщині громадянина Польщі затримали за кермом краденого авто

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині затримали водія автомобіля Toyota, який викрали у Франції у жовтні минулого року.



Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що 40-річний громадянин Польщі намагався в’їхати в Україну через пункт пропуску “Краківець” на автомобілі марки “Toyota” 2017 року випуску, однак його затримали прикордонники.

Під час перевірки за базами даних Інтерполу з’ясувалось, що авто перебуває в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.

Оскільки авто виявилось краденим, прикордонники Львівського загону повідомили про інцидент Укрбюро Інтерполу в Києві. // Діло