На Одещині затримали ґвалтівника сусідки, який після скоєння злочину переховувався у знайомих

У жовтні зловмисник проник до домоволодіння 79-річної сусідки, скориставшись тим, що господиня не зачинила будинок, і, застосувавши силу, зґвалтував її.

Після скоєного чоловік почав ховатися від слідства. Розшукали втікача у знайомих. Як з’ясувалося, він збирався втекти до сусідньої держави. Не полишаючи намір уникнути покарання, правопорушник кинувся чинити опір правоохоронцям і спричинив закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку одному з оперативників.

На рахунку затриманого не єдиний статевий злочин: у лютому його притягували до відповідальності за сексуальне насильство над двома односельчанками, але того разу йому вдалося уникнути покарання, бо на судовому засіданні потерпілі відмовилися від приватного обвинувачення.

Цього разу чоловіку доведеться понести відповідальність і за зґвалтування, і за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Фігуранту вже оголосили підозру за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування, розпочате за ч.2 ст.345 ККУ триває. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей, — п’ять років позбавлення волі.

Наразі правопорушник в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області