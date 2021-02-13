У Сумах онук наніс тяжкі телесні ушкодження рідній бабусі

Минулої доби 28-річний сумчанин заподіяв ножові поранення своїй 73-річній бабусі. Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На спеціальну лінію «102» зателефонувала сама постраждала. Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що бабуся майже не спілкувалась з онуком, але інколи приносила йому продукти харчування, які просто залишала на порозі квартири. Вчора вона знову принесла пакет з придбаними гостинцями, але цього разу онук відчинивши двері вхопив стареньку за руку і намагався затягнути її до квартири. В руках у злочинця був ніж, ним він наніс бабусі множинні тілесні ушкодження, після чого зіштовхнув її зі сходів. На підозрілий шум відреагували сусіди, що змусило чоловіка відступити та зачинитись за дверима власної квартири.

На даний час життю літньої жінки нічого не загрожує. Після наданої медичної допомоги потерпіла відпущена додому.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, — повідомили у відділі комунікації поліції Сумщини. // sumy.today