На Одещині судитимуть правоохоронця, який, тікаючи від ДБР, намагався позбутись хабаря

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який налагодив схему заробітку на фігурантах проваджень.

За даними слідства, правоохоронець сприяв укладенню угод слідчих з підозрюваними щодо визначення їм покарання у вигляді штрафу, замість позбавлення волі. Зокрема, правоохоронець вимагав хабар за таку «угоду» з мешканця Одещини, який підозрювався у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків і мав отримати реальний термін.

У квітні 2023 року посадовця затримано під час одержання неправомірної вигоди. Він намагався позбутись грошей, викинувши їх через вікно автівки, коли утікав від правоохоронців.

Наразі досудове розслідування завершено й правоохоронцю висунуто обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Обвинувальний акт скерований до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР