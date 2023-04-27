На Одещині викрили зловмисника у нелегальному обміні валюти окупантів

Чоловік проводив безготівковий обмін гривень на рублі, попри заборону Нацбанку та відсутність відповідної ліцензії. Свої послуги він рекламував у месенджері та встиг провести операції на понад 5 мільйонів гривень.

Протиправну діяльність викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно із регіональним управлянням СБУ та детективами Бюро економічної безпеки.

Фігурант у месенджері створив спільноту, де пропонував власні послуги з безготівкового валютного обміну. Попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, чоловік пропонував обмін рублів на гривні та гривні на рублі.

Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».

Для реалізації схеми чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 30% від суми переказу.

За оперативними даними, правопорушник встиг провести 5 000 операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта, вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, платіжні картки, SIM-картки та понад 600 тисяч гривень готівкою.

Фігуранта підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури, завершено, обвинувальний акт скерували до суду.

Департамент кіберполіції Національної поліції України