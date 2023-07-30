На Прикарпатті затримали водія, який у нетверезому стані вчинив ДТП, де загинула неповнолітня

Подія мала місце у Косівському районі. У результаті аварії неповнолітня пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці. Нетверезого керманича слідчі затримали в процесуальному порядку.

29 липня, близько 01:30 в селі Рожнів сталася дорожньо-транспортна пригода із летальними наслідками.

Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий мешканець, рухаючись на мотоциклі, на заокругленій ділянці не впорався з керування та виїхав за межі проїзної частини. Опісля, вчинив наїзд на дерево.

У результаті автопригоди неповнолітня пасажирка мотоцикла, 2007 року народження, мешканка Рожнівської ТГ, від отриманих травм померла на місці.

Водія мотоцикла в медичному закладі перевірено на стан сп’яніння, результат-2,27 проміле.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 -1 Кримінального кодексу України.

Керманича мотоцикла слідчі затримали в процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги правил дорожнього руху.

Ні в якому разі не сідайте за кермо в нетверезому стані.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини