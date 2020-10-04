На Рівненщині: п’яний водій збив чотирьох пішоходів, один з них загинув

ДТП трапилася 3 жовтня о 2.30 ночі у місті Костопіль на Рівненщині. Нетверезий водій «Volkswagen Golf» допустив наїзд на чотирьох пішоходів. Унаслідок отриманих травм загинув місцевий житель, ще один — у тяжкому стані в реанімації.

За інформацією поліції, 32-річний костопільчанин, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху та на проїзній частині дороги допустив наїзд на чотирьох пішоходів.

Медики «швидкої» на місці події лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Трьох потерпілих — усі місцеві мешканці, доставили до лікарні. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травма черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізований і 21-річний потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та осадненнями. 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили.

Наразі зловмисник затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому підозри.

Правоохоронці додають, що результати освідування водія на алкотестері показали 1,37 проміле. У рамках кримінального провадження у нього також відібрані біологічні зразки. Автомобіль вилучений та поміщений на спецмайданчик. Тривають слідчі дії та встановлюються обставини ДТП. // Діло