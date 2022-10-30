На Рівненщині житель Дніпропетровщини поцупив ноутбук, призначений для сповіщення сигналу тривоги

32-річний раніше судимий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Зловмисник зайшов у приміщення будинку культури, де на першому поверсі був облаштований волонтерський пункт. Скориставшись відсутністю людей, забрав ноутбук: поклав його у спортивну сумку та поспішив до виходу. Втім, підозрілого чоловіка побачили працівники закладу та наздогнали його.

Крадене поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Саме на цьому ноутбуці вмикають сигнал повітряної тривоги в Острозі, втім працівники будинку культури встановили тимчасово інший.

Відомо, що 32-річний житель Дніпропетровської області і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області