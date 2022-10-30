На Рівненщині житель Дніпропетровщини поцупив ноутбук, призначений для сповіщення сигналу тривоги

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32-річний раніше судимий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Зловмисник зайшов у приміщення будинку культури, де на першому поверсі був облаштований волонтерський пункт. Скориставшись відсутністю людей, забрав ноутбук: поклав його у спортивну сумку та поспішив до виходу. Втім, підозрілого чоловіка побачили працівники закладу та наздогнали його.

поліцейські затримали жителя дніпропетровщини за крадіжку ноутбука, призначеного для сповіщення сигналу тривоги

Крадене поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Саме на цьому ноутбуці вмикають сигнал повітряної тривоги в Острозі, втім працівники будинку культури встановили тимчасово інший.

Відомо, що 32-річний житель Дніпропетровської області і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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