На Сумщині заступника директора ТОВ судитимуть за спричинення ₴12,3 млн. збитків довкіллю

Співробітниками слідчого відділу Сумського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом забруднення земель медичними відходами (ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, обвинувачений, діючи без ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на території орендованих нежитлових приміщень у обласному центрі зберігав та спалював небезпечні медичні відходи, в тому числі використані шприци, голки, крапельниці, пробірки, використані тести на COVID-19.

Відповідно до висновку Державної екологічної інспекції у Сумській області, підтвердженого судовими експертами, розмір шкоди, заподіяної внаслідок забруднення земель небезпечними відходами підтверджується в загальній сумі майже 12,3 млн грн.

Відділ комунікації поліції Сумської області